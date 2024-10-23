Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sermet Çuhadar, TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin bir mesaj yayınlayarak, saldırıda yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

Çuhadar: “Milletimizin Başı Sağ Olsun”

Sermet Çuhadar, mesajında milletin birlik ve beraberliğini hedef alan bu tür hain saldırıların hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgularken, “TUSAŞ’a yapılan hain saldırıda yaşamlarını yitirenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun.” ifadelerine yer verdi.

Çuhadar’ın mesajı, teröre karşı güçlü bir dayanışma çağrısı niteliğinde oldu.“-