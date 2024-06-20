Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş-Gaziantep TAG Otoyolu üzerinde sürücüsü bilinmeyen nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek kayalıklara çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araç içerisinde sürücü ile birlikte 6 kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Hacı Mehmet Akkurt