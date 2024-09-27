Türkiye İstatistik Kurumu 2024 yılı ağustos ayına ait motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre Kahramanmaraş genelinde araç sayısı 3 binden fazla artarak 317 bin 352'ye ulaştı.

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TÜİK, 2024 yılı ağustos ayına ait motorlu kara taşıtlarının istatistiklerini yayımladı. Buna göre; trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı önceki aya göre yüzde 29,3 azaldı.

TÜİK verilerine göre; Kahramanmaraş genelinde geçtiğimiz yıla oranla artış gösteren motorlu kara taşıtlarında bu trend ağustosta da sürdü. Kahramanmaraş genelinde geçtiğimiz ay 314 bin 298 olan toplam araç sayısı 3 binden fazla artarak 317 bin 352'ye yükseldi. Son verilere göre; Kahramanmaraş genelinde 175 bin 548 otomobil, 7 bin 134 minibus, bin 948 otobüs, 54 bin 263 kamyonet, 9 bin 722 kamyon, 40 bin 70 motosiklet, 27 bin 677 traktör ve 100 de özel amaçlı araç bulunuyor.

Editör: Tuğrulhan BAYRAKTAR