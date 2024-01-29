Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine bağlı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), şehir genelinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklediğini duyurdu. Yağışlar neticesinde meydana gelebilecek olumsuzluklara mahal verilmemesi noktasında tüm tedbirlerin alındığını ve ekiplerin gece gündüz sahada olduğu belirten Büyükşehir Belediyesi, buzlanma ve donmaya karşı vatandaşları uyardı. Trafikte meydana gelebilecek olası aksamaların önüne geçilmesi noktasında da sürücülerin araçlarında kar lastiği ve zincir kullanmalarının önem arz ettiği belirtildi. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kış şartlarıyla mücadele kapsamında taleplerin 112 Acil Çağrı Merkezi ve ALO 153 üzerinden Afet Koordinasyon Merkezi’ne ulaştırılabileceği belirtild