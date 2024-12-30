Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücülere kar lastiği kullanmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Karayolları ekipleri, kazanın meydana geldiği yolda tuzlama ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Sürücülerin, kış koşullarında güvenli seyahat için araçlarını uygun donanımla hazırlamaları gerektiği vurgulandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.