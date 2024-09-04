Kahramanmaraş'ın en köklü ve saygın firmalarından biri olan Sarıkaya Ticaret, konsept mağazasında müşterilerine kaliteli ve güvenilir beyaz eşya ile teknolojik ürünleri sunmaya devam ediyor.

Sarıkaya Ticaret, her gün sunduğu farklı ve cazip kampanyalarla müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, eşsiz fırsatlar sunmayı sürdürüyor.

Arçelik Sarıkaya Ticaret'in özel kampanyaları arasında, seçili beyaz eşyalar ve çamaşır kurutma makinelerinde %50'ye varan indirimler öne çıkıyor. Bu kampanya, evini yenilemek isteyenler veya yüksek kaliteli ürünleri daha uygun fiyatlarla almak isteyenler için büyük bir fırsat sunuyor.

Ayrıca, geniş hacimli buzdolaplarının alımında müşterilere şarjlı süpürge hediye ediliyor. Sarıkaya Ticaret'in sunduğu bu özel fırsatlar, hem ev eşyalarında kalite arayanlar hem de avantajlı alışveriş yapmak isteyenler için ideal seçenekler sunuyor.

Sarıkaya Ticaret, müşteri memnuniyetini her zaman ön planda tutarak, kaliteli ürün ve hizmet anlayışını sürdürmeye devam ediyor.

Editör: Yunus Firdevsoğlu