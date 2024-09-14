Açıklanan verilere göre, Kahramanmaraş Havalimanı’nda Ağustos ayında iç hat yolcu trafiği 21.692 olarak gerçekleşti.

Ayrıca, bu dönemde iç hatlarda iniş-kalkış yapan uçak trafiği 225, dış hatlarda ise 2 olmak üzere toplam uçak trafiği 227’ye ulaştı.

Yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği ise Ağustos ayında toplamda 213 ton olarak kaydedildi.

Ocak-Ağustos dönemi itibarıyla Kahramanmaraş Havalimanı’nda toplam yolcu trafiği 163.748, toplam uçak trafiği 1.640, yük trafiği (kargo, posta ve bagaj) ise 1.479 ton olarak gerçekleşti.

Editör: Yunus Firdevsoğlu