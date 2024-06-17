Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kahramanmaraş Havalimanı'nın 2024 yılı Mayıs ayı hava yolu istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı.

DHMİ Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre; Mayıs ayında Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği 20.213 kişi, dış hat yolcu trafiği ise 635 kişi olmak üzere toplamda 20.848 yolcuya hizmet verildi.

Aynı dönemde Kahramanmaraş Havalimanı'nda iç hatlarda 201, dış hatlarda 7 olmak üzere toplamda 208 uçak iniş-kalkış gerçekleşti. Yük trafiği ise (kargo+posta+bagaj) Mayıs ayında toplamda 162 ton olarak kaydedildi.

Öte yandan, ocak-mayıs dönemine ilişkin verilere göre; Kahramanmaraş Havalimanı'nda 5 aylık süreçte toplam 97.389 yolcuyla buluşulurken, 929 uçak trafiği ve 822 ton yük trafiği (kargo+posta+bagaj) gerçekleşti.

Kahramanmaraş Havalimanı, yolcu ve yük trafiğindeki bu artışla hava ulaşımına önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.