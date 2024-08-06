Kahramanmaraş’ta Cadde ve sokaklarda belediyeler ve vatandaşlar tarafından yaptırılan hayrat çeşmeleri Kahramanmaraş’ın, Türkiye’nin sayılı şehirleri arasında olmasını sağlıyor.

Kahramanmaraş’ın dört bir yanına yayılmış olan hayrat çeşmeleri, hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin serinlemek ve su ihtiyaçlarını karşılamak için başvurduğu en önemli kaynaklardan biri.

Kahramanmaraş’ta hayrat çeşmelerinin sayısının artması, şehre özgü bir kültürel mirasın korunmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlıyor. Geleneksel Osmanlı mimarisinden esinlenerek yapılan bazı çeşmeler, aynı zamanda şehrin estetik değerine de katkıda bulunuyor.

Sıcak yaz günlerinde Kahramanmaraş’ın hayrat çeşmeleri, hem serinlemek isteyenler için bir kurtarıcı hem de şehrin sosyal ve kültürel dokusunun bir parçası olarak önemini sürdürüyor.

Birçok özelliğe sahip olan kahraman şehirde hayrat çeşmeleri ise Türkiye’de Kahramanmaraş’ı ender iller arasında gösteriyor.