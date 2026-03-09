Kahramanmaraş’ta Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak?

Meteorolojik tahminlere göre Kahramanmaraş’ta yeni hafta genel olarak az bulutlu ve sakin bir hava ile geçecek. Gece saatlerinde sıcaklıklar sıfırın altına kadar düşse de gündüz saatlerinde bahar havası kendini hissettirecek.

Rüzgarın genellikle hafif eseceği kentte nem oranının ise gün içerisinde orta seviyelerde seyretmesi bekleniyor.

Pazartesi Günü Soğuk Başlayacak

Haftanın ilk günü olan 9 Mart Pazartesi, şehirde az bulutlu bir hava hakim olacak.

Gece sıcaklıklarının -1 dereceye kadar düşmesi, gündüz saatlerinde ise 14 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Nem oranının yüzde 26 ile 74 arasında değişeceği tahmin ediliyor.

Salı ve Çarşamba Günleri Ilık Hava

10 Mart Salı günü Kahramanmaraş’ta az bulutlu hava devam edecek. En düşük sıcaklık 1 derece, en yüksek sıcaklık ise 16 derece civarında olacak.

11 Mart Çarşamba günü ise sıcaklıkların biraz daha artması bekleniyor. Gündüz sıcaklığının 16 dereceye kadar çıkacağı, gece sıcaklığının ise 4 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Perşembe ve Cuma Günleri Bahar Havası

Haftanın sonuna doğru Kahramanmaraş’ta hava daha da ılıman hale gelecek.

12 Mart Perşembe günü en düşük sıcaklığın 5 derece, en yüksek sıcaklığın ise 16 derece olması bekleniyor.

13 Mart Cuma günü de benzer bir hava tahmini yapılırken sıcaklığın yine 16 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Kahramanmaraş’ta Yağış Beklenmiyor

5 günlük tahminlere göre şehir genelinde yağış beklenmezken, az bulutlu ve açık hava hakim olacak. Gece saatlerinde serin hava etkisini gösterse de gündüz saatlerinde bahar havası Kahramanmaraşlılara rahat bir hafta yaşatacak.

Uzmanlar, özellikle sabah ve gece saatlerinde yaşanabilecek serinliğe karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtiyor.