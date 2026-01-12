Şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalarda çok sayıda şüpheli yakalanırken, yüklü miktarda suç unsuru ele geçirildi. İşte hafta boyunca gerçekleştirilen operasyonların ve denetimlerin detayları:

Asayiş ve Narkotik Operasyonlarında 41 Tutuklama

Emniyet ekiplerinin asayiş uygulamaları kapsamında 28 bin 822 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranan 73 kişi yakalandı ve bu şahıslardan 32’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 7 av tüfeği ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise toplam 61 olaya müdahale edildi. Bu operasyonlarda:

69 şüpheli şahıs yakalandı, 9 şahıs tutuklandı.

192,8 gram metamfetamin, 8042 adet ecstasy/captagon hap ve 3293 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Ayrıca 158,59 gram bonzai ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 18.200 TL nakit paraya el konuldu.

Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı ile Kararlı Mücadele

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda toplam 15 şahsa adli işlem yapıldı. Aramalarda 33 adet kaçak cep telefonu, 5380 paket dolu makaron ve 135 adet ticari emtia ele geçirildi.

Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik denetimlerde ise 1.686 şahıs sorgulanırken, 10 kişi geri gönderme merkezine teslim edildi.

Trafik Denetimlerinde 66 Araç Trafikten Men Edildi

Hafta boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 14 bin 511 araç denetlendi. Yapılan incelemeler sonucunda:

2 bin 766 araç ve sürücüye cezai işlem uygulandı.

66 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde 159 sürücünün belgesiz araç kullandığı, 41 aracın ise abartı egzoz nedeniyle işlem gördüğü kaydedildi.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü, halkın huzuru için operasyonların ve denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.