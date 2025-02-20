Yapılan çalışmalarda, aranan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 253 kişi yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

Operasyon kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 6 adet av tüfeği, 40 gram metamfetamin, 1,600 kg kıyılmış tütün, 21 gram esrar ve 4 adet Roma dönemine ait sikkeyi ele geçirdi. Ayrıca, Uyuşturucu Madde Kullanma, Tarihi Eser Kaçakçılığı ile Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçlarından 40 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı; bunlardan 2 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Trafik Timleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, 24,842 araç kontrol edildi. Trafik kurallarını ihlal eden 1,051 araç sürücüsüne toplam 2,761,613 TL trafik idari para cezası uygulanırken, 127 araç trafikten men edildi. Ayrıca, alkollü araç kullanımı tespit edilen 11 şahsın sürücü belgeleri geri alındı. Emniyet kemeri kullanmadığı belirlenen 467 sürücü/yolcuya ise toplam 463,731 TL trafik idari para cezası kesildi; bu uygulama, ölü ve yaralı sayısının artmasının en büyük nedenlerinden biri olarak görülen emniyet kemeri kullanımının teşvik edilmesini amaçlıyor.

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğine yönelik çalışmalara azim ve kararlılıkla devam ediyor. Yetkililer, bu tür operasyonların bölgede kamu düzeninin sağlanması ve suç oranlarının düşürülmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.