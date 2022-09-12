2022 – 2023 sezonunda Kahramanmaraş’ı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, sezona isim ve logo değişikliğiyle başlıyor. Takımın ismi Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü olarak tescillendi. Takım, 1 Ekim’de başlayacak lig öncesi 3’üncü etap kamp çalışmalarını ise Kahramanmaraş’ta sürdürüyor. İyi bir kamp dönemi geçiren takım, Batıpark Futbol Sahası’nda oynanan hazırlık maçında Gaziantep temsilcisi Araban Belediyespor’u ağırladı. Kıyasıya rekabetle tamamlanan müsabaka 1 – 1’lik skorla sonuçlandı. Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü futbolcuları, oynadığı tempolu futbol ve mücadelesiyle teknik heyetin takdirini kazandı.

Mağlubiyet Yüzü Görmedi

Tecrübeli teknik adamları ve profesyonel kadrosuyla Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü, yeni sezonda şampiyonluk iddiasını sürdürüyor. 1 Ekim tarihinde başlayacak sezon öncesi 4 hazırlık maçı gerçekleştiren takım, mağlubiyet yüzü görmedi. Küçükçekmece Sinopspor, Çilimli Belediyespor ve Kozlu Belediyespor’la gerçekleştirilen müsabakalardan galip ayrılan takım, Araban Belediyespor karşılaşmasında ise eşitliği bozmadı.