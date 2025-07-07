TFF 2. Lig’de yeni sezona güçlü bir başlangıç yapmak isteyen Kahramanmaraş İstiklalspor, sezon öncesi hazırlık kampı için Kayseri’ye gidiyor. Teknik Direktör Bayram Bektaş ve ekibin belirlediği program doğrultusunda yapılacak kamp süresince, hem fiziksel hem de taktiksel çalışmalar yoğun tempoda sürecek.

Kadroya katılan yeni transferlerin de yer alacağı kampın, takım içi uyumu ve maç kondisyonunu artırması hedefleniyor. Kahramanmaraş İstiklalspor temsilcisi, kamp boyunca bazı hazırlık maçları da oynayarak eksiklerini görme fırsatı bulacak.

Başkan AKARCA, bu kampın lig öncesi önemli bir hazırlık süreci olacağını vurgularken, hedeflerinin bu sezon taraftarı gururlandıracak bir takım oluşturmak olduğunu belirtti.