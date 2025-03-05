Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 Şubat ayına dair istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, ekipler ay boyunca toplam 537 olaya müdahale etti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesisin en çok müdahale ettiği olaylar arasında 276 yangın ile ilk sırada yer alıyor.

Ayrıca 40 trafik kazasında da ekipler görev aldı. Şehrin doğal afet riskleri arasında yer alan su baskınları ise 5 olayla sınırlı kaldı. Sevindirici bir gelişme olarak, geçen ay hiç boğulma vakasının yaşanmadığı belirtildi.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, 23 şube, 346 personel ve 64 araçlık güçlü kadrosuyla 7/24 kesintisiz hizmet veriyor.

Şehirdeki yangın güvenliğini artırmak ve acil durumlara daha hızlı yanıt verebilmek için sürekli olarak araç ve ekipman yatırımları yapılıyor.

İtfaiyenin titiz çalışmaları sayesinde, olaylara hızlı müdahale edilerek can ve mal kaybının en aza indirildiği belirtiliyor.

Vatandaşlar, yangın ve acil durumlar için 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak itfaiyeden yardım alabiliyor.