Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 yılı boyunca vatandaşların güvenliği için özverili bir mücadele ortaya koydu. Hızlı refleksleri ve etkin müdahaleleriyle dikkat çeken ekipler, yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından boğulma vakalarına kadar pek çok olayda profesyonel kadrosu ve modern donanımıyla can ve mal kaybını en aza indirmeyi başardı.

Güçlü Kadro, Modern Araçlar

23 şube, 385 deneyimli personel ve 64 araçla yıl boyunca sahada aktif görev alan İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında; 6 bin 58 yangın, 329 trafik kazası, 57 su baskını, 5 boğulma ve 9 bin 857 itfai olay olmak üzere toplam 16 bin 306 olaya müdahale etti.

Afet Bilincine Profesyonel Katkı

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, 2025 yılında yalnızca olaylara müdahale etmekle kalmadı, aynı zamanda toplumun afetlere karşı bilinçlenmesi için yoğun eğitim faaliyetleri yürüttü.

Toplamda 48 bin 127 kişiye çok sayıda uygulamalı çalışma ile vatandaşların afet anında doğru ve hızlı müdahalesi hedeflendi. Eğitimlere katılan vatandaşlar teorik bilgilerini artırırken, tatbikatlarla da tecrübe kazandı.

Şehrin Güvenlik Kalkanı Oldu

İtfaiye ve Afet İşleri Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, “23 şubemiz, 385 deneyimli personelimiz ve 64 aracımızla yıl boyunca sahada aktif şekilde çalışarak şehrimizin her noktasında hızlı ve etkin müdahalelerimizle, yangınlardan trafik kazalarına, su baskınlarından boğulma vakalarına kadar birçok olayda halkımızın yanında olduk. Sadece olaylara müdahale etmekle kalmayıp, afet ve acil durum bilincini artırmak için kapsamlı eğitim faaliyetleri de yürüttük. İtfaiye teşkilatımız, modern ekipmanları ve profesyonel kadrosuyla Kahramanmaraş’ın güvenlik kalkanı olmaya devam edecek. 2026 yılında da aynı kararlılıkla, halkımızın güvenliği için görevimizin başında olacağız” ifadelerine yer verildi.