Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Dulkadiroğlu Karacasu Ferhuş Mahallesi’ne kazandırdığı taziyeevinde çalışmaları tamamlanma aşamasına getirdi. Mahalle sakinlerinin önemli bir ihtiyacına cevap verecek şekilde planlanan taziyeevi, toplam 576 metrekare inşaat alanına sahip modern bir tesis olarak inşa edildi.

Yapının kaba inşaatı ile ince işçilikleri tamamlanırken, tesisin hizmete açılması için son aşama olan iç tefrişat çalışmalarına geçildi. Bu çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanmasının ardından taziyeevi mahalle halkının kullanımına sunulacak.

15 Milyon TL’lik yatırımla hayata geçirilen tesis; taziye salonları, mutfak, mescit, abdesthane gibi pek çok alanı içerisinde barındıracak. Tamamlandığında, Karacasu Ferhuş Mahallesi’nde önemli bir sosyal ihtiyacı karşılayacak olan tesis; yakınlarını kaybeden vatandaşların taziye sürecini daha düzenli, sakin ve konforlu bir ortamda geçirmelerine imkân sağlayacak.

Taziye ziyaretlerinin ev ortamlarında oluşturduğu yoğunluğu azaltacak olan yapı, aynı zamanda mahalle dayanışmasına da katkı sunacak.