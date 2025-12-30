KYK burs ve kredi ödemelerine yapılacak yeni zam oranları, milyonlarca öğrencinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, burs ve kredi tutarlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2025-2026 dönemi için yeni bir artışın gündemde olduğunu duyurdu.

Maliye Bakanlığı ile görüşmelerin sürdüğünü ifade eden Bak, öğrenciler için yeni bir artışın yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Hâlihazırda 650 binin üzerinde öğrenciye burs verildiği de aktarıldı.

2025-2026 KYK Burs ve Kredi Tutarları Belli Oldu mu?

2025-2026 eğitim öğretim yılına ilişkin KYK burs ve kredi tutarları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak önceki yıllarda olduğu gibi, yeni tutarların ocak ayında yapılacak zamla birlikte netleşmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde detaylar kamuoyuna duyurulacak.

KYK Burs ve Kredi Ödemeleri T.C. Kimlik Numarasına Göre Yapılacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın açıklamasına göre KYK burs ve kredi ödemeleri, öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılıyor:

Sonu 0 ve 2 ile bitenler: İlk gün

Sonu 4 ve 6 ile bitenler: İkinci gün

Sonu 8 ile bitenler: Üçüncü gün

Ödemeler bu takvim doğrultusunda öğrencilerin hesaplarına aktarılıyor.

KYK İlk Burs ve Kredi Ödemeleri Nasıl Alınır?

KYK burs veya kredi almaya hak kazanan öğrencilerin hesapları, taahhütnamenin onaylanmasının ardından açılıyor. Ziraat Bankası tarafından verilen Bankkart Genç, KYK hesabına tanımlanıyor. Kart teslim bilgileri, T.C. kimlik numarası ile banka şubelerinden öğrenilebiliyor.

KYK Bursu Şu An Ne Kadar? (2025 Güncel)

2025 yılı itibarıyla KYK burs ve kredi tutarları şu şekilde uygulanıyor:

Ön lisans ve lisans: 3.000 TL

Yüksek lisans: 6.000 TL

Doktora: 9.000 TL

Bu tutarların, 2026 yılı ocak ayından itibaren zamlı olarak ödenmesi bekleniyor.

KYK Burs ve Kredi Zammı Ne Zaman Açıklanacak?

KYK burs ve kredi ücretlerine yapılacak güncelleme, geçmiş yıllarda olduğu gibi aralık ayının son günleri veya ocak ayının ilk haftasında duyuruluyor. Öğrenciler, yeni ödeme tutarlarını resmi açıklamayla birlikte öğrenebilecek.