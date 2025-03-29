Büyükşehir Belediyesi tarafından Ramazan ayının manevi iklimini ilçelere taşımak amacıyla düzenlenen “İlçemde İftar Var” programı, son olarak Dulkadiroğlu’nda yüzlerce vatandaşı aynı sofrada buluşturdu.

Namık Kemal Mahallesi’nde düzenlenen iftar programı yoğun katılımla gerçekleştirildi.

İftar programına Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in yanı sıra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mehmet Şahin, AK Parti İl Başkanı Muhammed Burak Gül katılarak vatandaşlarla birlikte iftar yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri iftar öncesi alanda bulunan tüm masaları tek tek ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ederek, Ramazan aylarını tebrik etti.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Mehmet Şahin program sonunda Aksu Haber’e özel değerlendirmeler de bulundular.