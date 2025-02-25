Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmenlerin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla başlatılan Öğretmen Akademileri, Kahramanmaraş'ta düzenlenen açılış toplantısı ve ilk ders ile başladı. Kahramanmaraş Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen program, öğretmenlerin bilgi ve deneyimlerini artırmayı hedefleyen kapsamlı bir eğitim sürecinin başlangıcı oldu.

Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yürütülen Öğretmen Akademileri, dört ana başlıkta eğitimler sunacak

Şehir ve Kültür Akademisi – Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel değerlerini keşfetmek, şehrin saklı hazinelerini gün yüzüne çıkarmak.

Biyografi Akademisi – Şehre iz bırakan önemli şahsiyetleri tanımak, onların hayatlarından ilham almak.

Edebiyat Akademisi – "Edebiyatın Başkenti" Kahramanmaraş'ta, şairler, yazarlar ve akademisyenlerle edebiyatın gücünü keşfetmek.

Müzik Akademisi – Yöresel sanatçılar ve müzik dinletileri ile sanatsal farkındalık kazandırmak.

Öğretmenler ve yöneticilere yönelik olarak hazırlanan bu akademiler, alanında uzman akademisyenler, sanatçılar ve eğitimciler eşliğinde yürütülecek. Şubat-Haziran 2025 döneminde öğretmenlerin ders saatleri dışında haftada bir gün katılım sağlayabileceği eğitim programlarının, mesleki ve kişisel gelişime önemli katkılar sunması bekleniyor.

Açılış konuşmalarında, öğretmenlerden gelen olumlu geri dönüşlerin bu tür akademik faaliyetlerin ne kadar önemli ve gerekli olduğunu gösterdiği vurgulandı. Yeni dönemin, eğitimciler için verimli ve ilham verici bir süreç olması temennisiyle programın hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Programa, Milli Eğitim Bakanlığı Bakan Danışmanı Sayın Mahmut Bıyıklı, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Erhan Baydur, Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Sayın Duran Doğan, öğretmenler ve davetliler katıldı.