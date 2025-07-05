Mahallenin üst kısmındaki ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayan yangın, sıcak hava ve düşük nemin etkisiyle kısa sürede yayıldı. Çevredeki vatandaşların yükselen dumanları fark ederek ihbarda bulunmasının ardından, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edildi.

Alevler Tarım Arazilerine Ulaştı

Yangının kontrol altına alınmasında ekiplerin zamanında müdahalesi etkili olurken, alevlerin tarım alanlarına sıçradığı ancak yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldüğü öğrenildi. Can kaybının yaşanmadığı olayda, küçük çaplı alan zarar gördü.

Olayla İlgili İnceleme Başlatıldı

Yangının çıkış nedeni henüz netleşmezken, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri bölgede detaylı inceleme başlattı.

Yetkililerden Uyarı: Dikkatli Olun

Yetkililer, sıcak hava ve düşük nemin etkili olduğu bu günlerde vatandaşları özellikle ormanlık ve kırsal alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyardı. Küçük bir kıvılcımın büyük felaketlere yol açabileceği hatırlatılarak, yangın riski taşıyan alanlarda ateş yakılmaması ve anız yakma gibi uygulamalardan kaçınılması istendi.