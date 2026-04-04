Tartışma Kanlı Bitti

Olay, Onikişubat ilçesi Şehit Evliya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan kişiler ile 20 yaşındaki R.B. arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Şüpheliler, genç adamı darp ettikten sonra yanında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu R.B. ağır yaralanarak yere yığıldı.

Mahallede Panik Yaşandı

Silah sesleri çevrede büyük paniğe neden olurken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

R.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheliler Kısa Sürede Yakalandı

Olayın ardından kaçmaya çalışan şüphelilerden ikisi, bekçi ve polis ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yakalandı. Diğer şüpheliler de yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alındı.

Soruşturma Çok Yönlü Sürüyor

Yaşanan olayın, uyuşturucu kullanımı kaynaklı bir anlaşmazlıktan çıktığı iddiaları üzerinde durulurken, polis ekipleri geniş çaplı soruşturmasını sürdürüyor.