Ölüme Meydan Okuyan Temizlik

Olay, Ballıca Mahallesi’ndeki bir apartmanda meydana geldi. Binanın çatısındaki su giderlerini temizlemek amacıyla yukarı çıkan bir kişi, metrelerce yükseklikte adeta canını hiçe saydı.

Şahsın üzerinde ne bir emniyet kemeri ne de tutunabileceği bir halat bulunduğu görüldü.

Çatının en uç noktasına kadar giderek giderleri temizlemeye çalışan vatandaş, dengesini kaybetme riskine aldırış etmeden dakikalarca çalıştı.

Çevredeki binalarda bulunan ve durumu fark eden diğer vatandaşlar, o korku dolu anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti.

"Sonrası Bilinmiyor"

Görüntüleri çeken mahalle sakinleri, şahsın tehlikeli hareketlerini izlerken büyük panik yaşadı. Videonun ardından şahsın çatıdan güvenli bir şekilde inip inmediği veya herhangi bir müdahale edilip edilmediği henüz bilinmiyor.

Uzmanlar Uyarıyor

Yüksekte yapılan çalışmalarda mutlaka profesyonel yardım alınması ve standartlara uygun iş güvenliği ekipmanlarının (emniyet kemeri, kask, güvenlik halatı) kullanılması hayati önem taşıyor. Bir anlık dikkatsizlik, geri dönüşü olmayan facialara yol açabiliyor.