25 ilden 162 sporcunun katılım gösterdiği müsabakalarda derece elde eden sporcularımız; 

* Trap Büyük Erkekler kategorisinde Yavuz İLNAM 2. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 

Piayasalarda Son Durum Piayasalarda Son Durum

* Trap Büyük Erkekler Takım kategorisinde  Mehmet Fatih DERTLİ, Yavuz İLNAM, Erdinç KEBAPÇI, 3 . Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 

12 A

* Trap Büyük Kadınlar Rümeysa Pelin KAYA 1. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve  Safiye TEMİZDEMİR 2. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 

* Trap Büyük Kadınlar Takım Safiye TEMİZDEMİR, Rümeysa Pelin KAYA, Işık ÇALIK 1. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü 

T43-1

* Trap Genç Erkekler kategorisinde Takım Mert Can ÇINARLIDERE, Yusuf Kenan GEMCİ, Zekeriya ÇULLU 3. - Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü 

* Trap Genç Kadınlar kategorisinde Tuğba TATLI 2 . - Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü ve Esra Samira KAYA 3.  - Kahramanmaraş Gençlik Spor kulübü 

F E W-1

Sporcularımızı tebrik eder , başarılarının devamını dileriz.