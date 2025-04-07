25 ilden 162 sporcunun katılım gösterdiği müsabakalarda derece elde eden sporcularımız;
* Trap Büyük Erkekler kategorisinde Yavuz İLNAM 2. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
* Trap Büyük Erkekler Takım kategorisinde Mehmet Fatih DERTLİ, Yavuz İLNAM, Erdinç KEBAPÇI, 3 . Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
* Trap Büyük Kadınlar Rümeysa Pelin KAYA 1. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü ve Safiye TEMİZDEMİR 2. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
* Trap Büyük Kadınlar Takım Safiye TEMİZDEMİR, Rümeysa Pelin KAYA, Işık ÇALIK 1. - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Spor Kulübü
* Trap Genç Erkekler kategorisinde Takım Mert Can ÇINARLIDERE, Yusuf Kenan GEMCİ, Zekeriya ÇULLU 3. - Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü
* Trap Genç Kadınlar kategorisinde Tuğba TATLI 2 . - Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü ve Esra Samira KAYA 3. - Kahramanmaraş Gençlik Spor kulübü
Sporcularımızı tebrik eder , başarılarının devamını dileriz.