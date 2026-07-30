Kahramanmaraş'ta leylekler, gökyüzünde oluşturdukları etkileyici görüntülerle izleyenleri hayran bıraktı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi çevresinde görülen leylek sürüsü, drone kamerasıyla havadan görüntülendi.

yüzlerce leylek, üniversite çevresinde bir süre termal hava akımlarından faydalanarak daireler çizip yükseldi. Gökyüzünde sıra halinde süzülen ve zaman zaman geniş halkalar oluşturan leylekler, adeta görsel bir şölen oluşturdu.

Drone ile kaydedilen görüntülerde, sürünün belirli bir düzen içerisinde hareket ettiği ve yükseldikten sonra ilerlediği görüldü. Doğaseverlerin ilgiyle takip ettiği anlar, gökyüzünde kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kahramanmaraş semalarında oluşan bu eşsiz manzara, hem doğa tutkunlarına hem de vatandaşlara unutulmaz anlar yaşatırken, drone kamerasına yansıyan görüntüler göçün en etkileyici kareleri arasında yer aldı.