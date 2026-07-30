39 Derecelik Sıcaklık Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kahramanmaraş'ta etkisini artıran sıcak hava dalgası, günlük yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte vatandaşlar, güneşin etkisinden korunabilmek için gölgelik alanlara yöneldi.

Özellikle öğle saatlerinde hissedilen yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklarda insan yoğunluğunun belirgin şekilde azaldığı gözlendi.

Milli İrade Meydanı Boş Kaldı

Kentin en yoğun noktalarından biri olan Milli İrade Meydanı'nda sıcak havanın etkisiyle yaya trafiği büyük ölçüde azaldı. Mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamayı tercih eden vatandaşlar, serin alanlarda vakit geçirmeyi seçti.

Parklardaki ağaç gölgeleri ise sıcaklardan bunalan vatandaşların en çok tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.

Çeşmelerde Serinlemeye Çalıştılar

Yüksek sıcaklık nedeniyle dışarıda bulunmak zorunda kalan bazı vatandaşlar ise kent merkezindeki çeşmelerde el ve yüzlerini yıkayarak serinlemeye çalıştı. Sıcak havanın etkisini azaltmak isteyen vatandaşlar, gölge alanlarda dinlenerek güneşten korunmaya çalıştı.

Uzmanlardan Sıcak Hava Uyarısı

Uzmanlar, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkmamaları gerektiğini belirtiyor. Bol sıvı tüketilmesi, açık renkli ve ince kıyafetlerin tercih edilmesi ile doğrudan güneş ışığına uzun süre maruz kalınmaması tavsiye ediliyor.

Kahramanmaraş'ta önümüzdeki günlerde de yüksek hava sıcaklıklarının etkisini sürdürmesi bekleniyor. Vatandaşların sıcak çarpmasına karşı tedbirli olmaları isteniyor.