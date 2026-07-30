Kahramanmaraş’ta semt pazarlarında yaz sıcakları ve ekonomik koşullar alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeye devam ediyor. Kentin önemli pazar noktalarından biri olan Perşembe Pazarı’nda esnaf ve vatandaşlar, yaşanan hareketliliği değerlendirdi.

Aksu Haber ekibi olarak Perşembe Pazarı’nı ziyaret ederek pazarcı esnafının ve alışveriş yapan vatandaşların görüşlerini aldık. Yaz mevsiminin etkisini artırdığı kentte, özellikle öğle saatlerinde pazardaki yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Pazarcı esnafı, yüksek sıcaklıkların vatandaşların dışarı çıkma saatlerini değiştirdiğini belirterek, gün içerisindeki sakinliğin akşam saatlerinde yerini hareketliliğe bıraktığını ifade etti. Vatandaşların alışverişlerini daha çok havanın serinlediği saatlerde yapmayı tercih ettiği kaydedildi.

Ekonomik şartların da pazar alışverişine yansıdığını dile getiren esnaflar, vatandaşların artık daha hesaplı ve ihtiyaç odaklı alışveriş yaptığını söyledi. Alıcılar ise fiyatları yakından takip ettiklerini ve bütçelerine göre hareket ettiklerini belirtti.

Sıcak havaya rağmen temel ihtiyaçlarını karşılamak için pazara gelen vatandaşlar, hem uygun fiyat arayışında olduklarını hem de alışverişlerini daha rahat yapabilmek için serin saatleri tercih ettiklerini ifade etti.

Kahramanmaraş’ta semt pazarlarında yaz sıcakları ve ekonomik koşulların etkisiyle oluşan yeni alışveriş alışkanlıklarının, önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.