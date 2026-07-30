Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere yönelik teknik destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarımsal üretimde verimliliği artırmayı hedefleyen ekipler, sahada üreticilerle birebir çalışarak bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor.

Bu kapsamda uzun süredir istenilen verimin alınamadığı bir erik bahçesinde gerçekleştirilen incelemeler ve uygulamalar, başarılı sonuçlar verdi. Uzman ekiplerin rehberliğinde yürütülen çalışmalar sayesinde bahçe yeniden üretime kazandırıldı.

Bilimsel yöntemlerle bakım yapıldı

Teknik personelin yaptığı saha incelemelerinin ardından bahçede ihtiyaç duyulan bakım programı oluşturuldu.

Budama, gübreleme ve genel bakım işlemleri bilimsel esaslara göre planlanırken, üretim süreci uzmanların gözetiminde titizlikle yürütüldü. Doğru zamanda yapılan uygulamalar sayesinde ağaçların gelişimi desteklenerek ürün veriminde önemli artış sağlandı.

Kimyasal ilaç yerine feromon tuzakları kullanıldı

Çalışmanın dikkat çeken yönlerinden biri de zararlılarla mücadelede çevre dostu yöntemlerin tercih edilmesi oldu.

Kimyasal ilaç kullanımına başvurulmadan, biyoteknik mücadele kapsamında feromon tuzakları kullanılarak zararlı popülasyonu kontrol altına alındı. Böylece hem ürün kalitesi yükseldi hem de kalıntısız, güvenilir ve sağlıklı meyve üretimi gerçekleştirildi.

Sürdürülebilir tarıma örnek uygulama

Gerçekleştirilen uygulama, çevreye duyarlı üretim anlayışının başarılı örneklerinden biri olarak öne çıktı.

Uzmanlar, doğru teknik bilgi, düzenli bakım ve zamanında yapılan müdahalelerin tarımsal üretimde büyük fark oluşturduğunu belirterek, benzer çalışmaların farklı ürün gruplarında da sürdürüleceğini ifade etti.

Üretici odaklı çalışmalar devam edecek

Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilerin daha verimli, kaliteli ve sürdürülebilir üretim yapabilmesi amacıyla teknik danışmanlık hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.

Sahada yürütülen uygulamaların hem çiftçilerin gelirini artırması hem de çevre dostu üretim modellerinin yaygınlaşmasına katkı sağlaması hedefleniyor.