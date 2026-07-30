Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin köklü gastronomi mirasını yaşatmak ve yöresel ürünlerin marka değerini artırmak amacıyla önemli bir festivale daha imza atıyor. Kentin yüksek rakımlı yaylalarında ve zengin bitki örtüsüne sahip ormanlık alanlarında endemik bitkilerle beslenen keçilerin sütünden üretilen yöresel peynirler, bu festivalle geniş kitlelere tanıtılacak.

KAFUM Fuar Alanı’nda Lezzet Dolu Buluşma

Ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanan festivalin detayları şu şekilde:

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Saat: 17.00

Yer: KAFUM Fuar Alanı

Festival boyunca vatandaşlar, Kahramanmaraş’ın farklı bölgelerinde üretilen birbirinden özel peynir çeşitlerini yakından inceleme, tatma ve doğrudan üreticilerden bilgi alma imkânı bulacak. Yerel üreticiler ile tüketicileri aynı çatı altında buluşturan organizasyon, şehrin zengin mutfak kültürünün tanıtımına büyük katkı sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, yöresel lezzetlerin ve eşsiz coğrafi işaretli değerlerin ön plana çıkarılacağı bu renkli festivale tüm vatandaşların davetli olduğunu belirtti.