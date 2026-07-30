Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde kaybolan 12 yaşındaki çocuk için başlatılan arama çalışmaları sevindirici haberle sonuçlandı. Ekiplerin koordineli çalışmasıyla bulunan çocuk, sağlık ekiplerine teslim edilerek hastaneye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Andırın ilçesine bağlı Göktepe Mahallesi'nde 12 yaşındaki erkek çocuğun saat 12.00 sıralarında kaybolduğu ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi harekete geçti. İhbarın ardından bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldı.

Kahramanmaraş AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalara jandarma ekiplerinin yanı sıra KADOSAK ile Ahde Vefa Sancaktar Derneği gönüllüleri de katıldı. Ekipler, zorlu arazi şartlarında drone desteğiyle çevrede detaylı arama gerçekleştirdi.

Yapılan koordineli çalışmalar sonucunda kayıp çocuk sağ olarak bulundu. Olay yerinde sağlık ekiplerince ilk kontrolleri yapılan çocuk, tedbir amacıyla hastaneye sevk edilerek sağlık kontrolünden geçirildi.

Yetkililer, arama çalışmalarına destek veren tüm kurum ve gönüllülere teşekkür ederken, olayla ilgili gerekli incelemelerin sürdüğü öğrenildi.