Kahramanmaraş'ta ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projelerden biri olan Sanayi Kavşağı Projesi tamamlanarak hizmete açıldı. Yaklaşık 500 milyon TL yatırımla hayata geçirilen proje, şehir trafiğine nefes aldırmayı hedefliyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğinde inşa edilen Sanayi Kavşağı, uzun süren çalışmaların ardından araç trafiğine açıldı. Modern ulaşım standartlarına uygun olarak projelendirilen kavşak, özellikle şehir girişi, Doğu Çevre Yolu ve sanayi bölgesinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Proje kapsamında köprüler, bağlantı yolları ile katılım ve ayrılma şeritleri inşa edilerek bölgedeki ulaşım altyapısı güçlendirildi. Yeni düzenlemeyle birlikte araçların daha güvenli, hızlı ve kesintisiz şekilde seyahat etmesi amaçlanıyor.

Sanayi Kavşağı'nın hizmete girmesiyle sanayi sitesine ulaşım kolaylaşırken, ağır tonajlı araçların şehir içi trafiği üzerindeki yükünün de önemli ölçüde hafiflemesi bekleniyor. Özellikle yük taşımacılığı yapan araçların daha düzenli bir trafik akışı içerisinde hareket etmesi, hem ticari faaliyetlere hem de şehir içi ulaşımına katkı sağlayacak.

Yetkililer, kavşağın hizmete açılmasıyla birlikte ulaşım sürelerinin kısalacağını, trafik güvenliğinin artacağını ve şehir genelindeki ulaşım konforunun önemli ölçüde yükseleceğini belirtiyor. Sanayi Kavşağı'nın, Kahramanmaraş'ın büyüyen ulaşım ağına uzun yıllar hizmet edecek önemli yatırımlardan biri olması hedefleniyor.