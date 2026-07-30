Power forvet ve pivot pozisyonlarında görev yapan 2000 doğumlu başarılı basketbolcu, 2.01 metrelik fiziği, atletizmi ve pota altındaki etkili oyunuyla dikkat çekiyor. NCAA Division I seviyesinde Columbia University forması giyen Nweke, profesyonel kariyerinde Avrupa’nın farklı liglerinde edindiği tecrübeyle KİPAŞ İstiklal Basket’in şampiyonluk yolundaki en önemli kozlarından biri olmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz sezon Finlandiya Süper Ligi ekiplerinden Karhu Basket formasıyla şampiyonluk yaşayan ve başarılı bir performans ortaya koyan Nijeryalı yıldız, maç başına 29 dakika süre alırken 23.0 sayı, 6.0 ribaund, 1.0 asist ve 1.0 blok ortalamaları yakalayarak ligin en etkili uzunlarından biri oldu. Hücumdaki skor üretimi, ribaundlardaki hakimiyeti ve savunmadaki sertliğiyle öne çıkan Nweke’nin, Türkiye Basketbol Ligi’nde de fark yaratması bekleniyor.

KİPAŞ İstiklal Basket yönetimi, yeni sezon yapılanmasında nokta transferlerle kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Ike Nweke transferiyle pota altını önemli ölçüde güçlendiren temsilcimiz önemli bir yabancı transfer daha bitirmek üzere.