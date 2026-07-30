Uluslararası Geleneksel Kahramanmaraş Ağustosu Fuarı, bu yıl sadece KAFUM Fuar Merkezi’nde değil, tüm ilçelerde kutlanacak.

Çocukların yaz tatilini çok daha eğlenceli ve verimli geçirmelerini hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, özel olarak hazırlanan Mobil Sahne Aracı ile coşkuyu ilçe ilçe çocukların ayağına götürüyor. Saat 16.00 ile 21.00 arasında gerçekleştirilecek etkinliklerde aileler de çocuklarının bu heyecanına ortak olacak.

Birbirinden Renkli Gösteriler ve Eğlenceli Aktiviteler

Her yaştan çocuğa hitap eden dolu dolu etkinlik programında, miniklerin hayal dünyasını zenginleştirecek pek çok gösteri yer alıyor. Gün boyu sürecek etkinlikler kapsamında çocukları bekleyen aktiviteler:

Çocuk oyun parkurları

Bubble show (Balon gösterisi)

İllüzyon gösterileri

Çocuk tiyatroları

Palyaço ve tahta bacak gösterileri

Yüz boyama etkinlikleri

Eğlenceli çocuk yarışmaları

Jonglör gösterileri

Mobil Sahne Aracının İlçe Takvimi ve Durakları

Çocukların unutulmaz bir deneyim yaşayacağı mobil sahne aracının ilçe turu takvimi şu şekilde belirlendi: