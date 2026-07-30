Kahramanmaraş Uluslararası Bisiklet Turnuvası İçin Geri Sayım

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, spor alanındaki vizyoner projelerine bir yenisini daha ekliyor. Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Uluslararası Bisiklet Turnuvası, dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel bisikletçileri Kahramanmaraş'ta buluşturuyor.

4 – 7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek organizasyon; şehrin doğal güzelliklerini, tarihi mirasını ve kültürel değerlerini küresel spor camiasına tanıtırken, Kahramanmaraş'ın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapma kapasitesini de gözler önüne serecek.

31 Farklı Ülkeden 175 Profesyonel Pedalsız Kalmayacak

Dünyanın farklı kıtalarından ve ülkelerinden kente gelecek olan sporcular, Kahramanmaraş'ın zorlu parkurlarında şampiyonluk için ter dökecek. Turnuvaya katılım sağlayacak 31 ülke arasında; Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Almanya, Hollanda, İspanya, Kanada, Avustralya, Polonya, Slovakya, Çekya, Estonya, Etiyopya, Eritre, Ruanda, Güney Afrika, Kamerun, Kolombiya, Venezuela, İran, Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Suudi Arabistan, Kosova, Malezya ve Endonezya gibi ülkeler yer alıyor.

4 Gün ve 505 Kilometrelik Nefes Kesen Etaplar

Sporcular, dört gün sürecek organizasyon boyunca toplam 505 kilometrelik zorlu parkurda kıyasıya mücadele edecek. Gün gün yarış güzergâhları şu şekilde sıralanıyor:

1. Etap (4 Ağustos Salı): KAFUM'dan başlayarak Türkoğlu, Beyoğlu, Demirciler, Kapıçam ve Ali Kayası güzergâhını kapsayan 128 kilometre uzunluğundaki parkur.

2. Etap (5 Ağustos Çarşamba): KAFUM, Türkoğlu, Narlı ve Pazarcık güzergâhını kapsayan 118 kilometrelik parkur.

3. Etap (6 Ağustos Perşembe): Turnuvanın en uzun etaplarından biri olan; Eshab-ı Kehf'ten başlayıp Afşin, Göksun ve Andırın üzerinden Başkonuş'a uzanan 145 kilometrelik zorlu rota.

4. ve Final Etabı (7 Ağustos Cuma): Yeşilgöz'den başlayarak İmran Kılıç Köprüsü, Kılılı ve Kapıçam güzergâhını izleyerek KAFUM'da sona erecek final etabının ardından dereceye giren sporcular ödüllerine kavuşacak.

Spor Turizmine ve Şehrin Tanıtımına Büyük Katkı

Uluslararası standartlarda gerçekleştirilen bu dev turnuvanın, Kahramanmaraş’ın spor turizminin gelişmesinde kilit bir rol oynaması hedefleniyor. Organizasyon, şehrin uluslararası alandaki tanıtımına katkı sağlarken, Kahramanmaraş'ın spor altyapısındaki gücünü de bir kez daha tescillemiş olacak.