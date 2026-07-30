Tarihi Kapalı Çarşı'da Esnaf ve Vatandaş Buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehir genelinde sürdürdüğü saha çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Mahallelerden ilçe merkezlerine kadar vatandaşlarla iç içe olan Başkan Görgel, bu kez şehrin kalbi konumundaki Tarihi Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette çarşı esnafını tek tek iş yerlerinde dolaşan Görgel, hayırlı işler ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu. Esnafların görüş, talep ve önerilerini birebir dinleyen Başkan Görgel, şehir yönetiminde istişare kültürüne büyük önem verdiklerini vurguladı.

"Yaralarımızı Birlik ve Beraberlik İçerisinde Sarıyoruz"

6 Şubat depremlerinin ardından büyük hasar alan ve titizlikle yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden ayağa kaldırılan Tarihi Kapalı Çarşı'nın yeniden hizmet vermeye başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Görgel, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kapalı Çarşı, Kahramanmaraş’ımızın sadece önemli bir ticaret merkezi değil, aynı zamanda kültürel kimliğinin ve tarihinin en kıymetli simgelerinden biri. 6 Şubat depremlerinin ardından yaşadığımız büyük yıkımın izlerini birlik ve beraberlik içerisinde silmeye devam ediyoruz. Restorasyonu tamamlanarak yeniden hizmet vermeye başlayan çarşımızda esnaflarımızı ziyaret ettik. Esnafımızın görüşleri bizim için yol gösterici, vatandaşlarımızın memnuniyeti ise en büyük motivasyon kaynağımızdır."

Şehir Ekonomisinin Kalbi Yeniden Atıyor

Tarihi çarşının eski canlılığına kavuşmasının sadece esnaf için değil, Kahramanmaraş’ın ekonomik ve kültürel yaşamı açısından da büyük bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekildi. Ziyaret boyunca alışveriş yapan vatandaşlarla da sohbet eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, belediye yatırımları ve devam eden projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Başkan Görgel, her zaman hemşehrileriyle omuz omuza olmaya ve Kahramanmaraş’ı ortak akılla geleceğe taşımaya devam edeceklerini belirtti.