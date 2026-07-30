Kahramanmaraş'ta 5 Gün Boyunca Bunaltıcı Sıcaklık Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 5 günlük hava tahminine göre Kahramanmaraş'ta yaz sıcakları etkisini artırarak sürdürecek. Özellikle 31 Temmuz Cuma günü termometrelerin 41 dereceyi göstermesi beklenirken, takip eden günlerde de sıcaklıkların 38 ila 39 derece arasında seyredeceği tahmin ediliyor.

Gece sıcaklıklarının ise 24-25 derece seviyelerinde kalması beklenirken, bu durumun özellikle gece saatlerinde de bunaltıcı havanın devam etmesine neden olacağı öngörülüyor.

5 Günlük Kahramanmaraş Hava Durumu

Tarih En Düşük En Yüksek 31 Temmuz Cuma 25°C 41°C 1 Ağustos Cumartesi 24°C 39°C 2 Ağustos Pazar 25°C 38°C 3 Ağustos Pazartesi 24°C 39°C 4 Ağustos Salı 24°C 39°C

Uzmanlardan Güneş Çarpmasına Karşı Uyarı

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle özellikle çocuklar, yaşlılar, kronik rahatsızlığı bulunanlar ve açık alanda çalışan vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

Uzmanlar;

11.00 ile 16.00 saatleri arasında zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmamasını,

Bol su tüketilmesini,

Açık renkli ve hafif kıyafetlerin tercih edilmesini,

Güneş altında uzun süre kalınmamasını tavsiye ediyor.

Nem Düşük, Sıcaklık Daha Sert Hissedilecek

Tahminlere göre hafta boyunca nem oranının zaman zaman oldukça düşük seviyelere gerilemesi bekleniyor. Düşük nem ve yüksek sıcaklık birleşimi nedeniyle özellikle açık alanlarda çalışan vatandaşların sıcak havadan daha fazla etkilenebileceği belirtiliyor.

Kahramanmaraşlılar Dikkat! Sıcak Hava Birkaç Gün Daha Sürecek

Meteoroloji verilerine göre kent genelinde yağış beklenmezken, sıcak hava dalgasının yeni haftanın ilk günlerine kadar etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Vatandaşların resmi meteorolojik uyarıları takip ederek gerekli tedbirleri almaları öneriliyor.

31 Temmuz Cuma:

1 Ağustos Cumartesi:

2 Ağustos Pazar:

3 Ağustos Pazartesi: