Pusula Maraş'tan Gençlere Geleneksel Sanat Buluşması

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kültürel ve sanatsal gelişimine katkı sağlayacak etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Belediyenin gençlik markası Pusula Maraş tarafından düzenlenen "Tezhip Tarihçesi ve Workshop" programı, Pınarbaşı Gençlik Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Etkinlikte gençler, yüzyıllardır Türk-İslam sanatının önemli bir parçası olan tezhip sanatını yakından tanıma ve uygulama fırsatı buldu.

Tezhip Sanatının Tarihi ve İncelikleri Anlatıldı

Programın eğitim bölümünde Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazik Ağyar Leblebici, tezhip sanatının tarihsel gelişimi, kültürel değeri ve geleneksel motifleri hakkında kapsamlı bilgiler verdi.

Katılımcılar, tezhibin geçmişten günümüze uzanan serüvenini öğrenirken kullanılan desenler, motiflerin anlamları ve sanatın estetik yönü hakkında da bilgi sahibi oldu.

Seminerde ayrıca geleneksel sanatların korunmasının ve yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi.

Gençler Atölyede Kendi Eserlerini Hazırladı

Teorik eğitimin ardından gerçekleştirilen workshop bölümünde gençler, öğrendiklerini uygulamaya döktü.

Katılımcılar, geleneksel tezhip tekniklerini kullanarak desen hazırlama, motif işleme ve temel uygulama aşamalarını deneyimledi. Böylece yalnızca bilgi edinmekle kalmayan gençler, sanatın üretim sürecini de birebir yaşama fırsatı yakaladı.

Uygulamalı eğitim, katılımcılardan tam not aldı.

Kültürel Miras Yeni Nesillere Aktarılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, gençlerin geleneksel Türk sanatlarına olan ilgisini artırmayı ve kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılmasını hedefledi.

Sanatla iç içe geçen program sayesinde katılımcılar hem yeni beceriler kazandı hem de kültürel değerlerle bağlarını güçlendirdi.

"Gençler İçin Verimli Bir Eğitim Oldu"

Programın eğitmeni Doç. Dr. Nazik Ağyar Leblebici, etkinliğin oldukça verimli geçtiğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:

"Büyükşehir Belediyemizin gençlerimize yönelik düzenlediği bu atölyede tezhip sanatıyla ilgili bilgilerimizi katılımcılarımızla paylaştık. Çok verimli bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Gençlerimizin bu geleneksel sanata gösterdiği ilgi bizleri son derece mutlu etti."

Kahramanmaraş'ta Gençlik ve Kültür Projeleri Sürüyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Pusula Maraş çatısı altında düzenlediği eğitim, atölye ve kültürel etkinliklerle gençlerin sosyal, sanatsal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamayı sürdürüyor. Geleneksel sanatlardan teknolojiye, edebiyattan spora kadar birçok farklı alanda gerçekleştirilen programlarla gençlerin yeni deneyimler kazanması ve kültürel değerlerle buluşması hedefleniyor.