Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (KMSMMMO) 25. Olağan Seçimli Genel Kurulu, yoğun katılım ve yüksek heyecanla gerçekleştirildi. Meslek mensuplarının buluştuğu genel kurulun ilk günü değerlendirme ve konuşmalarla geçerken, ikinci gün ise seçim heyecanına sahne oldu.

Kurulların belirlenmesi için üyeler sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma süreci akşam saatlerine kadar devam etti. Üyelerin yüksek katılım gösterdiği seçimler, mesleki birlik ve beraberliğin önemli bir göstergesi oldu.

Tekrardan Kahramanmaraş Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı seçilen Abdullah Kalın, seçim sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Geçmişte çok adaylı seçimlerde yüzde 80’lere ulaşan katılım oranlarını bu kez de yakalayacağımıza inanıyorum,” diyerek ilgilerinden dolayı tüm üyelere teşekkür etti.

Konuşmasında pandemiden 6 Şubat depremlerine kadar birçok zorlu sürece rağmen mesleki faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Kalın, “Yürüttüğümüz çalışmalar seçim odaklı değil, tamamen insani ve mesleki sorumluluk anlayışıyla gerçekleşti,” ifadelerini kullandı.

Gerçekleşen genel kurul, hem birlik ruhunu pekiştirdi hem de meslek camiası için yeni dönemin kapılarını araladı.