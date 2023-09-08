Onlarca Türkiye ve Dünya şampiyonu yetiştiren Dereköy, bu yıl da Türkiye Şampiyonluğu’na ev sahipliği yapacak.

Dulkadiroğlu Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Güreş Federasyonu iş birliğinde düzenlenecek Şeref Eroğlu Dereköy Güreş Şampiyonası, depremde hayatını kaybedenler anısına gerçekleştirilecek.

Program akışının Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dua okunmasıyla başlayacağı ifade edildi. Pazar günü saat 11:00’da başlayacak güreşlere katılımın yoğun olması bekleniyor.

Güreş müsabakaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızı Hayatın normalleşmesi adına bu gibi etkinlikleri önemli buluyorum. Tüm halkımızın Dereköy’e davet ediyorum.”

