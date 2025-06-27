İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangını kontrol altına almak için 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesi bölgede yoğun şekilde çalışıyor.

Yetkililer, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tüm tedbirlerin alındığını belirtirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki vatandaşlara dikkatli olmaları ve ekiplerin çalışmalarını engellememeleri konusunda uyarılar yapıldı.

Öte yandan, rüzgarın etkisiyle yangının büyüme riskine karşı bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.