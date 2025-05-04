Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan Mahallesi Yaman Siteleri önünde seyir halinde olan bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.