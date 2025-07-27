Kahramanmaraş'ın zengin bitki örtüsüne sahip yüksek yaylalarında, arıcıların bir yıllık emeğinin karşılığını alacağı bal hasat sezonu başladı. Binlerce arıcı, kovanlarından yılın ilk ballarını sağmanın heyecanını yaşarken, Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği, 2025 yılı bal fiyatlarını kamuoyuna duyurdu.

2025 yılı bal hasat dönemi, Kahramanmaraş'ın kekik, geven ve yüzlerce çeşit kır çiçeğiyle bezeli yaylalarında tatlı bir telaşla başladı. Bahar ve yaz aylarını yüksek rakımlı yaylalarda geçiren arıcılar, bir yıl boyunca gözü gibi baktıkları kovanlarından balları sağmaya başladı. Bu hummalı çalışma, arıcıların bir yıllık emeğinin ve alın terinin en tatlı karşılığı olarak görülüyor.

BİRLİK BAŞKANI FİYATLARI AÇIKLADI

Sezonun başlamasıyla birlikte tüketicilerin ve üreticilerin merakla beklediği bal fiyatları da netleşti. Kahramanmaraş Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Niyazi Saygıner, 2025 yılı için tavsiye edilen perakende satış fiyatlarını açıkladı.

Başkan Saygıner yaptığı açıklamada, yüksek kalite ve aromaya sahip petek ve süzme çiçek balının kilogram fiyatının 750 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Geleneksel yöntemlerle üretilen ve özel bir lezzete sahip olan karakovan balının kilogram fiyatı ise 1500 TL olarak açıklandı.

Başkan Saygıner, arıcıların büyük bir emekle, zorlu doğa koşullarında kaliteli bal ürettiğini belirterek, "Bu fiyatlar, üreticimizin bir yıllık emeğinin karşılığını alması ve tüketicinin de hakiki, kaliteli bala ulaşabilmesi için bir denge gözetilerek belirlenmiştir. Tüm halkımızı, coğrafyamızın bu eşsiz lezzeti olan Kahramanmaraş balını güvenilir üreticilerden ve birlik üyelerimizden temin etmeye davet ediyorum" dedi.

Arıcılar, hasat sezonunun bereketli geçmesini umut ederken, Kahramanmaraş'ın eşsiz lezzete sahip balları da sofralardaki yerini almaya hazırlanıyor.