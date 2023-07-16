Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Valilik iş birliğiyle 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda; Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, milletvekilleri, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Emin Mehmet Terzioğlu, protokol üyeleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, şehit aileleri ve yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş da yer aldı.

Burada Konuyla ilgili Aksu Haber’e Konuşan Kahramanmaraşlı Vatandaşlar Birlik Ve Beraberlik Mesajları Verdiler.