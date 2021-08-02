‘1 Ağustos Dünya Elbistanlılar Günü’ buluşması!

1 Ağustos Dünya Elbistanlılar Günü buluşmasında, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, akademisyen ve stk temsilcileri ile bir araya geldi.

Yurt içi ve yurtdışında yaşayan Elbistanlılardan oluşan akademisyen ve stk temsilcileri, Elbistan festivalinin uzun süredir bir araya gelemeyen birçok kişinin bir araya gelemsine vesile olduğunun altını çizerek, gürbüze teşekkür edip, festivalin sürekli hale getirilmesini istediler.

Elbistan’ın kalkınması ve daha da gelişmesi için fikirlerini ortaya koyan davetliler, yurtiçi ve yurtdışında yaşayan iş insanlarını kente yatırı yapmaya davet etti.

1 Ağustos Elbistanlılar Dünya Elbistanlılar Günü buluşmasında yurt içi ve yurtdışındaki akademisyen ve stk temsilcilerini bir araya getiren belediye başkanı Mehmet gürbüz, herkesin doğup büyüdüğü bu topraklara yatırım yaparak sahip çıkması gerektiğine değindi.

Kentte vakıf üniversitesi kurma çalışmaları yürütüldüğüne değinen Gürbüz, üniversitenin kentin marka değerini yükselteceğini söyledi.

Elbistan’ın yapılan yatırım ve hizmetlerle gelişimini sürdürdüğünü belirten Gürbüz, kentin cazibe merkezi haline getirilmesinin önemine değindi.