11 tünelli Kahramanmaraş-Göksun yolu açıldı: Süre 39 dakika kısalacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından bugüne kadar hayata geçirilen bölünmüş yol projelerinden biri olan Kahramanmaraş-Göksun karayolu tamamlandı.

Yol, 80 kilometre olan Kahramanmaraş ile Göksun arasını 16 kilometre kısaltarak 64 kilometreye düşürecek. Gidiş-gelişi 128 kilometre uzunluğunda yolun 4'te 1'i toplam uzunluğu 32.5 kilometre olan 11 çift tüplü tünelden oluşuyor.

YILLIK 159 MİLYON LİRA TASARRUF

Kahramanmaraş ile Kayseri'yi de birbirine bağlayan ve günlük ortalama 8 bin aracın geçtiği yolda 570 metre uzunluğunda 2 viyadük, 145 metre uzunluğunda 3 köprü ile 734 metre uzunluğunda 6 köprülü kavşak da bulunuyor.

Tamamlanan yol, Kahramanmaraş ile Göksun arasındaki seyahat süresini de 39 dakika kısaltıyor ve bu kısaltma nedeniyle yılda 159.4 milyon lira tasarruf sağlanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun 30 Ekim'de bizzat yerinde incelediği yolun açılışı ise bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Karaismailoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Partisinin 12 Şubat Stadyumu'nda yapılan kongresine katılan Erdoğan, daha sonra Kahramanmaraş-Göksun karayolunun tüneller bölgesine hareket etti ve 4.6 milyar liraya mal olan yoldaki ilk araç sürüşünü yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışını gerçekleştirdikleri Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini bildirdi.

YOLUN İSMİNİ AÇIKLADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş-Göksun arasındaki yolun adını "Edebiyat Yolu" olarak belirlediklerini ifade ederek "Bu kadar şairin ismini taşıyan yolun adının da 'Edebiyat Yolu' olması kadar tabii bir şey olamaz." dedi.

Konuşmasının ardından Erdoğan, yolun açılış kurdelesini keserek "hayırlı olması" temennisinde bulundu.

Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Çiğdem Karaaslan, Mehmet Özhaseki, Mahir Ünal, Erkan Kandemir ile AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Karaismailoğlu'nun kullandığı Cumhurbaşkanlığı aracı ile açılışı yapılan Edebiyat Yolu'nda kısa bir tur attı.