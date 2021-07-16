15 Temmuz ' a özel röportajlar

Programda Aksu Haber’e özel konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Milli kahramanların aynı ruhu taşıdığını ve yıllar geçse de o ruhun yaşayacağını ifade etti.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek,o gece Türkiye, içerideki hain yapının yanında; arkasındaki küresel güçleri de yendiğini belirtti.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “15 Temmuz darbesinde hem yapanları hem de yapılanları asla unutturmamamız lazım” dedi.

Ak Parti İl Başkanı Fırat Görgel’de, Allahım bir daha o günleri yaşatmasın diyerek şehitlerimize Allahtan rahmet, gazilerimize acil şifalar diledi.

15 Temmuz’da yaşanılanların tarif edilemez olduğunu belirten Ak Parti Onikişubat İlçe Başkanı Mücahit Kara’da “Elhamdülillah bu millet demokrasisine, bayrağına, iradesine o gece sahip çıktı” dedi.