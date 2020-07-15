15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan Ergüven mezarı başında dualarla anıldı!

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminde şehit Özel Hareket Polis Memuru Niyazi Ergüven’i ve tüm şehitlerimiz için Kur-an Kerim okunup mezarı başında dualarla anıldı.

Program kapsamında düzenlenen etkinliklere Türkoğlu İlçe Kaymakamı Gürbüz Saltaş, Türkoğlu Belediye Başkan Osman Okumuş, Türkoğlu Cezaevi Tabur Komutanı Jandarma Binbaşı Özgür Gümüşay, İlçe Emniyet Müdürü İrfan Solakoğlu, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Anma etkinlikleri kapsamında,15 Temmuz Şehitleri Anma ve Demokrasi Gününde hain darbe kalkışmasının 4. yılında. Öğle namazına müteakip tüm şehit için Fatih Sultan Mehmet Han Camide mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Mevlit programı akabinde vatandaşlara Türkoğlu Belediyesi tarafından ikramlar dağıtıldı.