15 Temmuz etkinlikleri mehter konseriyle başladı
Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri mehteran konseriyle başladı. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan konser, dinleyicilerden tam not aldı
KAHRAMANMARAŞ 15.07.2021, 13:48 15.07.2021, 16:08
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla milli nöbetin 5. yıldönümünde düzenlenen anma etkinlikleri başladı.
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesinde düzenlenen etkinlikler Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen mehteran konseriyle başladı.
Kent merkezinde gerçekleştirilen konser dinleyicilerden tam not aldı.
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