16 bin ton sıcak asfalt uygulanacak…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak ilçeleri olmak üzere şehrin kuzey bölgesindeki yollar yenileniyor. Kuzey İlçeleri Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleşen çalışmalarda mobilize ekipler deforme olan arterleri tespit ediyor ve ardından Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde yer alan yıpranmış bölgeler lokal uygulamalarla iyileştiriliyor. Konu ile ilgili olarak ekiplerin Elbistan ilçesinde çalışmalara başladığı belirtildi.

Kesintisiz Ulaşım Hedefleniyor

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Elbistan, Afşin, Ekinözü ve Nurhak’ta çalışmalarımız kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Asfalt ve parke imalatlarımızın yanı sıra ilçelerimize ulaşım sağlayan arterlerde yenilemeler de gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda ilçe ve mahalle yollarımızda 16 bin tonluk sıcak asfalt uygulaması gerçekleştireceğiz. Mobilize ekiplerimiz tespit ve iyileştirmelere Elbistan ilçemizden başladı. Kesintisiz ve konforlu ulaşım hedefiyle çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz” ifadeleri kullanıldı.