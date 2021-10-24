16 yıllık polis memuru Hasan Ayhan “Asil Gül” adlı şiir kitabı yazdı
Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğünde çalışan 16 yıllık polis memuru olan Hasan Ayhan kitabını okuyucularıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor
KAHRAMANMARAŞ 24.10.2021, 11:49 24.10.2021, 18:31
Yazdığı asil gül adlı şiir kitabıyla bu sene 7.si düzenlenen uluslararası kitap ve kültür fuarında kitapseverlerle bir araya geldi.
Polis memuru Ayhan şiirlerinin ilhamının ailesi olduğunu söyledi.
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